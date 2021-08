Andrea Saraniti, ai microfoni di “Antenna 85”, ha parlato da nuovo attaccante del Taranto.

Queste le sue parole:

“Promesse non ne voglio fare, non è questione di scaramanzia. Piuttosto, posso fare una promessa allo staff e ai miei compagni: metterò in campo sempre il massimo impegno. Ringrazio la società per aver creduto in me. Spero di ricambiare la fiducia con le prestazioni. Il mio ruolo? Mi metterò a completa disposizione del tecnico in base alle sue esigenze”.