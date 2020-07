Francesco Montervino tornerà al Taranto. Come riporta “Blunote.it”, il direttore sportivo rossoblu sarà ufficializzato entro il fine settimana, dopo di che si procederà con l’investitura di Giuseppe Laterza come nuovo allenatore. Intanto, il mercato potrebbe regalare Angelo Scalzone, classe 1989, nella stagione appena conclusa in forza al Savoia, con cui ha realizzato 9 reti in 18 partite