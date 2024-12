Taranto: avviate le procedure dai giocatori per la messa in mora del club

Situazione molto delicata in casa Taranto. Come riportato da “Antenna Sud“, infatti, i calciatori rossoblù avrebbero avviato le procedure di messa in mora dopo i mancati pagamenti degli stipendi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Da quando verranno mandate le lettere, la società pugliese ha a disposizione 20 giorni di tempo per retribuire i suoi tesserati: in caso contrario, trascorsi ulteriori 15 giorni, tutti i giocatori si ritroverebbero svincolati, dunque liberi di trovare una nuova sistemazione.

