L’ex calciatore Pietro Tarantino, palermitano di nascita, ma protagonista della cavalcata del Catania verso la C1 nel ’98-99, ha parlato a “Tuttocalciocatania.com”. Ecco le sue parole:

«Come vivo questo derby? Abbastanza bene. Sono palermitano e non tifoso del Palermo, mi piace sottolinearlo. Tifo Catania, sono molto contento che ce l’abbia fatta ad iscriversi. La situazione era molto incerta, poi grazie a questo gruppo d’imprenditori locali si è riusciti ad evitare il fallimento e garantire la partecipazione al campionato. E’ stata fatta una buona campagna acquisti prendendo soprattutto un allenatore molto valido che ha dimostrato ottime cose a Potenza. Il Palermo ha preso un grandissimo allenatore ma l’organico allestito secondo me non è così importante come ci si poteva aspettare».





«Non credo che il Palermo quest’anno farà benissimo. Penso anche che sia stato un errore non avere puntato su una rosa composta da molti calciatori palermitani. Penso possa essere un anno di transizione per entrambe le società. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Fino a qualche anno fa erano in Serie A, ma adesso vengono da situazioni difficili a livello finanziario. Poi nel calcio mai dire mai. Di sicuro il Catania è partito meglio del Palermo, magari riuscirà a fare qualcosa d’importante ma ritengo che il Bari sia in vantaggio su tutti nella corsa al primo posto. Attenzione alla Ternana che non molla, avendo sostenuto una campagna acquisti di spessore ma alla lunga penso che il Bari verrà fuori».