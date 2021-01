Claudio Lotito, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, sono stati sanzionati per i tamponi inerenti alla scorsa stagione, che venivano fatti ogni 6 giorni e non ogni 4.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, i tre hanno scelto la via del patteggiamento e dovranno pagare una sanzione per Claudio Lotito 1.875,00 euro di multa, per Ivo Pulcini e Fabio Rodia 937,50 euro di multa, per la Lazio ammenda di 2500,00 euro. Sanzioni da pagare entro i 30 giorni successivi alla data della pubblicazione.