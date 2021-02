Come si legge su “IlMessaggero” non si è ancora concluso il caso dei tamponi della Lazio, per il quale si attende il dispositivo della procura della FIGC.

Il club biancoceleste ha consegnato una memoria difensiva, con l’obiettivo di dimostrare che doveva essere il laboratorio Futura Diagnostica di Avellino a informare le Asl, e non il club





La Lazio ha informato telefonicamente le Aziende Sanitarie. Da qui nasce il caso, con deficit e ritardi nelle comunicazioni. La Procura si è presa dei giorni per decidere, con il termine ultimo fissato per il 21 febbraio. Fino ad ora i casi di violazioni del protocollo sono stati chiusi con patteggiamenti, ma secondo il quotidiano la Federazione sarebbe pronta a procedere.