«Baclet è sul mercato, Paolucci al 90% dovrebbe andare al Monopoli, Blondett ha quattro richieste importanti, su Corazza ci sono almeno sei-sette squadre. Contiamo di fare tante operazioni in uscita. Queste trattative non mi preoccupano, ma alcuni calciatori stanno prendendo tempo e devono convincersi ad accettare le offerte. Sarao e Blondett stanno titubando, ma la mia pazienza ha un limite.

Faccio il nome di Rubin, ragazzo straordinario. Per lui non è arrivata un’offerta soddisfacente e si sta allenando da grande professionista».

Queste le parole del direttore sportivo della Reggina, Giovanni Taibi, rilasciate ai microfoni di ” Buongiorno Reggina”, in merito al mercato in uscita.

Taibi ha continuato dicendo: «Bianchi me lo hanno richiesto, ma al momento è incedibile. Anche Reginaldo dovrebbe restare, ma il mercato ha le porte girevoli. In questo momento stiamo così, ma se volessimo fare un altro colpo in attacco qualcuno dovrebbe uscire».