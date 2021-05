Il Chelsea rischia una penalizzazione in classifica dopo gli scontri in campo in occasione della sfida contro il Leicester.

Secondo quanto riportato dal “Mirror” i tafferugli hanno portato all’apertura di un’indagine della FA e i Blues, già protagonisti di situazioni simili in altre gare, potrebbero essere soggetti ad una pesante punizione.





Il club londinese, attualmente in zona Champions, è insidiato dal Liverpool in piena rimonta nelle ultime giornate.