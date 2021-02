Intervenuto ai microfoni di “Itasportpress.it”, Joe Tacopina ha parlato della trattativa per l’acquisizione del Catania. Ecco le sue parole:

«Non so dirvi quale sarà il giorno in cui sarò il nuovo presidente del club etneo, ma posso dire che ce la faremo a chiudere questa operazione con la Sigi anche se non entro il 25 febbraio. La Sigi sta lavorando per il buon esito dell’operazione, noi siamo pronti a mettere nero su bianco. Attendiamo fiduciosi





Il pari con il Bari? Nessuna critica alla squadra. Se fosse stato trasformato il rigore oggi tutti farebbero altri discorsi. Peccato il calcio è anche fatto di episodi».