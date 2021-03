«Derby orribile per noi. Sono molto arrabbiato perchè in campo bisognava dare tutto dall’inizio alla fine. Prima di perdere un derby in casa devi morire calcisticamente sul terreno di gioco e non regalare un tempo. Questa è la mia grande amarezza questa sera».

Queste le parole di Joe Tacopina, imprenditore italo americano impegnato nel closing per l’acquisto del Catania, rilasciate ai microfoni di “Itasportpress” in merito al derby perso contro il Palermo.