Da ieri sera l’avvocato italo-americano Joe Tacopina è a Catania e proseguirà la sua permanenza a Torre del Grifo Village.

L’italo-americano ha rilasciato alcune parole al quotidiano “La Sicilia”.





Queste alcune sue parole: «Oggi sarò allo stadio – si legge nel quotidiano locale – e con me in tribuna il Catania vincerà anche stavolta». Un Tacopina, dunque, speranzoso che i rossazzurri riescano a portare a casa i tre punti contro il Bari. La sua presenza al “Massimino” aveva portato fortuna al Catania, in occasione del confronto casalingo con il Foggia.

«Per il resto la settimana prossima – ha proseguito – avremo modo di vedere a che punto siamo riguardo la situazione societaria».