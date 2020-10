Entra nel vivo la trattativa tra la Sigi e Joe Tacopina per l’acquisizione del club etneo da parte dell’avvocato americano. Secondo quanto riporta “La Sicilia” Tacopina avrebbe l’intenzione di acquistare le quote di maggioranza lasciando delle quote anche a quei cinque soci della Sigi che si sono esposti per salvare la matricola.

Oggi ci sarà l’incontro tra i legali delle due parti dopo che Tacopina ha presentato la sua offerta. La Sigi avrebbe già risposto, ma per il patto di riservatezza in vigore non si sa né il contenuto della risposta né le eventuali cifre dell’operazione.