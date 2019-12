La Supercoppa italiana può cambiare format. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” , infatti, la Serie A potrebbe prendere spunto dalla Liga spagnola, che giocherà la Supercoppa dall’8 al 12 gennaio e che porterà a Gedda il Valencia (vincitore della Coppa del Re), il Real Madrid (non è arrivato in finale di Coppa del Re dove c’era il Barcellona, ma si è piazzato terzo nella Liga), il Barcellona (campione della Liga) e l’Atletico Madrid (secondo in campionato) per assegnare il trofeo con due semifinali e una finale. Il totale dell’incasso per i club spagnoli è di 30 milioni, mentre la Supercoppa italiana attualmente ne frutta soltanto 7,5.