Supercoppa Italiana 2025: ufficiali date e orari di semifinali e finale

La Supercoppa italiana (ora EA Sports Fc Supercup) si giocherà in Arabia, e vedrà scendere in campo l’Inter, l’Atalanta, Il Milan e la Juventus. Sono state ufficializzate date e orari delle Final Four della competizione:

La prima Semifinale che si giocherà sarà Inter-Atalanta in programma giovedì 2 gennaio 2025 alle 20.00, la seconda Juventus-Milan venerdì 3 gennaio 2025 alle 20.00. La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 6 gennaio 2025, sempre alle 20. La Coppa sarà assegnata nella “Kingdom Arena”