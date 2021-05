«La prossima partita della finale di Supercoppa italiana? Sarà disputata in Arabia Saudita e con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio». Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, rilasciate ai microfoni di “Radio Rai” in merito al match di Supercoppa Italiana.

Da decidere ancora la sede ospitante, tra Riad o Gedda, e la data della partita. Con ogni probabilità il match si disputerà tra dicembre 2021 e gennaio 2022, ma è ancora viva l’ipotesi di giocarla in estate.