Si è concluso con il risultato di 2-0 per i rosanero il derby tra Palermo ed Fc Messina, valido per la 22^ giornata del campionato 2019/20 di serie D, girone I. A decidere la sfida andata in scena allo stadio “Renzo Barbera” davanti ad oltre 16mila tifosi rosanero è stata la doppietta siglata da Sforzini al 35′ ed al 90′. Palermo che mette in tasca altri tre punti e sale a quota 54, mantenendo invariato il distacco di +5 sul Savoia, vittorioso oggi sulla Cittanovese. Di seguito la cronaca dell’incontro targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1’ Pronti, via: il Palermo batte il calcio d’inizio. Rosanero in campo con un 4-3-3, il Fc Messina risponde con un 4-4-2. Partenza dalla panchina per il palermitano Carbonaro

4′ Progressione di Floriano dalla sinistra, l’attaccante rosanero entra in area e lascia partire il cross per Sforzini che però non arriva sul pallone

8′ Punizione in favore del Fc Messina, punito un fallo di Accardi quasi a centrocampo

9′ Batte Marchetti, Fissore prova a colpire il pallone a due passi dalla porta ma non ci arriva e lamenta una trattenuta. Il direttore di gara lascia correre

11′ Fc Messina vicino al gol: disattenzione di Peretti sul centravanti giallorosso che a due passi dalla porta va alla conclusione, Pelagotti devia sopra la traversa

14′ Episodio dubbio anche in area di rigore del Fc Messina: Felici viene atterrato su un suggerimento di Langella, ma per l’arbitro è tutto regolare

17′ Ancora Fc Messina pericoloso, complice una disattenzione della retroguardia rosanero: Crivello spazza male il pallone che arriva sui piedi di Dambros che solo davanti a Pelagotti carica il tiro ma viene chiuso da un ottimo intervento di Lancini

22′ Fc Messina nuovamente vicino al gol del vantaggio con Dambros che prova a piazzarla sul secondo palo: Pelagotti si distende e manda in angolo con la punta delle dita

23′ Il Palermo prova a rispondere con Floriano che riceve palla spalle alla porta da posizione defilata, si gira e mette il pallone in mezzo per Felici: la difesa ospite intercetta il pallone e spazza il pericolo

28′ Pergolizzi cambia qualcosa in mezzo al campo e passa al 3-4-3 con Accardi largo a destra e Langella largo a sinistra a centrocampo

34′ Arriva il primo giallo del match, ammonito Brunetti per un fallo su Floriano

35′ GOL PALERMO! I rosanero passano in vantaggio sugli sviluppi della punizione battuta da Martin: palla messa in mezzo, mischia in area e alla fine è Sforzini a metterla dentro di testa, colpendo il pallone quasi all’altezza della linea di porta

45′ Il direttore di gara assegna 2′ di recupero

45’+2 Non succede più niente, il primo tempo termina 1-0 in favore del Palermo

SECONDO TEMPO

46′ Inizia la ripresa: c’è un cambio nel Fc Messina, fuori Fissore dentro Carbonaro

47′ Langella supera due avversari dalla corsia destra ed entra in area, sugli sviluppi dell’azione il pallone arriva a Floriano che cade a terra ma per il direttore di gara non c’è fallo

49′ Giallo per Kraja

54′ Punizione insidiosa per il Fc Messina: il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco

55′ Doppio cambio per il Palermo: fuori Kraja e Felici rispettivamente per Ambro e Silipo

59′ Un disimpegno errato di Lancini a centrocampo lancia il contropiede dei giallorossi che però non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Pelagotti

63′ Tocco sotto di Langella per Silipo che si invola verso la porta inseguito da due avversari, ma il suo tiro è strozzato e diventa facile preda di Marone

66′ Bel contropiede del Palermo con Silipo che accelera, sponda di Ambro per Floriano che entra in area e viene atterrato ma non c’è fallo

68′ Altro cambio per i giallorossi: fuori Dambros per Quitadamo

73′ Ancora un cambio per il Palermo: fuori Floriano per Ficarrotta

75′ Giallo per Accardi

82′ Ammonito anche Sforzini per un fallo da dietro su Marchetti

82′ Sugli sviluppi della punizione in favore degli ospiti parte in contropiede Ficarrotta che accelera sulla corsia sinistra accompagnato al centro da Silipo, serve il compagno che tenta la rovesciata ma viene recuperato da un difensore

85′ Lancini mette in angolo un cross pericoloso arrivato dalla fascia sinistra

86′ Crivello a terra, c’è bisogno dell’intervento dello staff medico. Il difensore rosanero lascia il campo a Mauri

90′ GOL PALERMO! Contropiede micidiale del Palermo con Ficarrotta che sale dalla sinistra accompagnato al centro da Sforzini, lo serve in orizzontale ed il numero 32 mette a segno il gol del raddoppio

90′ Il direttore di gara assegna due minuti di recupero

90’+5 Non c’è più tempo, Palermo batte Fc Messina 2-0

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti, 4 Accardi, 54 Peretti, 19 Lancini, 24 Crivello (87′ Mauri); 33 Langella, 8 Martin, 73 Kraja (55′ Ambro); 25 Floriano (73′ Ficarrotta), 32 Sforzini, 75 Felici (56′ Silipo). A disposizione: 22 Fallani, 10 Rizzo Pinna, 15 Marong, 26 Mauri, 42 Cangemi, 72 Florio. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

FC MESSINA: 12 Marone, 4 Giuffrida (Cap.), 5 Marchetti, 8 Fissore (46′ Carbonaro), 13 Marchetti (88′ Geran), 20 Casella (85′ Miele), 21 Brunetti, 24 Correnti, 87 Coria, 93 Bevis, 96 Dambros (68′ Quitadamo). A disposizione: 1 Aiello, 2 Aprile, 11 Falco, 89 Fernandez, 27 Santapaola. Allenatore: Ernesto Gabriele

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Zezza-Starniti)

MARCATORI: 35′ e 90′ Sforzini

NOTE: ammoniti Brunetti, Marchetti, Kraja, Accardi, Sforzini, Marchetti, Ficarrotta