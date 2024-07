Sudtirol, UFFICIALE: preso Ceppitelli

Il Sudtirol mette dentro un colpo importante per rinforzare il reparto difensivo. Ceppitelli è, infatti, un nuovo calciatore biancorosso. A renderlo noto è il club mediante la seguente nota:

“FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ceppitelli.

Il difensore, 34 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto annale, ovvero fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca della Feralpisalò, con cui aveva un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Luca Ceppitelli, nato a Castiglione del Lago in provincia di Perugia l’11 agosto 1989, difensore centrale o laterale, proviene dalla società gardesana, matricola nello scorso campionato di serie B, da cui si è svincolato a fine stagione.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Perugia, il 13 maggio 2007 debutta in C1 con la prima squadra in occasione della gara vinta 4-2 a Giulianova. Nel gennaio del 2009 si trasferisce in comproprietà all’Andria, militante in Lega Pro Seconda Divisione. Disputa le successive due stagioni (2009-2010 e 2010-2011) in Lega Pro Prima Divisione.

Nell’estate del 2011 si trasferisce al Bari, in B. Esordisce tra i cadetti il 5 ottobre 2011, nella vittoriosa trasferta di Crotone. Mette a segno la sua prima rete in B il 25 agosto 2012, nella prima giornata di campionato contro il Cittadella. Conclude la stagione con 5 gol in 37 presenze. Nel 2013-2014, sigla 6 reti, diventando così il difensore-goleador del Bari. Durante il mercato estivo il Bari e il Parma si accordano per il rinnovo della comproprietà del giocatore che rimane però in possesso della squadra emiliana in Serie A. Il 7 agosto 2014, il Cagliari acquista Ceppitelli dal Parma a titolo definitivo. Debutta in A il 31 agosto sul campo del Sassuolo (1-1). Totalizza 27 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il 25 agosto 2015 viene sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia inguinale. Rientra nell’ottobre successivo, in Cagliari-Cesena (3-1), settima giornata della B. Con 26 presenze e un gol contribuisce al ritorno del Cagliari in Serie A.

Il 4 novembre 2017 segna il suo primo gol in Serie A in Cagliari-Verona (2-1). Nel finale di stagione mette a segno altre 2 decisive reti per la salvezza dei sardi: alla 34ª in uno degli scontri diretti contro l’Udinese ed alla 38ª e ultima giornata contro l’Atalanta. Il 15 settembre 2019, nella partita Parma-Cagliari (1-3), realizza la sua prima doppietta in Serie A.

Il 5 ottobre 2022, si accorda con il Venezia, in Serie B, con cui sottoscrive un contratto fino a fine stagione (22 presenze). Il 4 luglio 2023 viene acquistato dalla Feralpisalò neopromossa in Serie B, con cui disputa 32 gare (2 assist).

Vanta complessivamente: 154 gare in A con 7 reti e 1 assist; 178 partite in B con 14 reti e 5 assist.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Luca Ceppitelli e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.