Sudtirol-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti

Dopo l’impegno di Coppa Italia, in programma giovedì 26 settembre al Maradona di Napoli, il Palermo di Dionisi volerà alla volta di Bolzano. Il match si giocherà lunedì 30 settembre al Druso contro il Sudtirol di Valente, e come riportato dal club biancorosso da oggi, lunedì 23 settembre ore 10.00, è partito il via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. La nota del club:

“Lunedì 30 settembre – in occasione del 7° turno del campionato di serie B – l’FC Südtirol affronta a Bolzano il Palermo. Il calcio d’inizio allo stadio Druso è fissato per le ore 19.30.

Per quanto concerne tutte le informazioni necessarie relative all’acquisto dei biglietti, la società FC Südtirol informa che:

La prevendita è suddivisa in tre fasi:

1. Da lunedì 16 settembre alle ore 10.00: prevendita online (fc-suedtirol.vivaticket.it) e presso i punti vendita Vivaticket autorizzati.

2. Da lunedì 23 settembre alle ore 10.00 a domenica 29 settembre alle ore 19.00: prevendita online per il settore ospiti (vivaticket.com).

3. Lunedì 30 settembre a partire dalle ore 17.30 (giorno della partita): vendita biglietti presso le casse dello Stadio Druso.