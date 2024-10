Sudtirol-Frosinone, Valente: «Dobbiamo mettere in campo convinzione»

Al termine della sfida tra Sudtirol e Frosinone, terminata 1-1, è intervenuto il tecnico dei biancorossi per commentare il match:

«Quando prendi gol perdi autostima. Rivedendo il gol, eravamo in possesso. Dobbiamo fare meglio nelle preventive perché la riaggressione non era possibile. E’ stato forse l’unico tiro in porta del secondo tempo. Dobbiamo mettere in campo convinzione. Poi il pareggio di Odogwu e Masiello che ha sfiorato il 2-1. Ha fatto una grande parata Cerofolini. Se portiamo a casa tre punti non sono rubati. E’ arrivato il primo pareggio. Sono contento per la squadra che è riuscita a trovare l’1-1. Adesso però dobbiamo ricaricare le batterie che domenica giocheremo contro il Cesena e sarà una gara difficile perché loro stanno facendo molto bene in campionato».

«Soddisfatto della prestazione? Abbiamo cambiato qualcosa in avanti perché pensavamo che venissero più alti con la linea allora volevamo provare ad attaccare la profondità. Sono contento di coloro che hanno iniziato, anche di Zedadka che, alla prima da titolare, è riuscito a creare pericoli. L’energia della squadra mi ha confermato che ci siamo rimessi subito in piedi. Contento di come siamo scesi in campo anche se c’è tanto da lavorare».