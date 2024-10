Longo presenta Bari-Reggiana: «Falletti assente 20 giorni. Il campionato è livellato»

Il tecnico dei galletti Longo, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare il prossimo match contro la Reggiana:

«Nei tanti pareggi abbiamo lasciato per strada qualche vittoria, ma fa parte del percorso che ci ha visto chiudere le gare con rammarico. Siamo concentrati per tornare alla vittoria il prima possibile. Siamo alla terza partita in 8 giorni, valuteremo chi sta meglio e chi ha bisogno di tirare il fiato. Maiello ha attraversato un periodo particolare, con una serie di acciacchi che lo hanno limitato ad essere impiegato dall’inizio. Ora sta bene ed è recuperato a tutti gli effetti. Il campionato è livellato e la classifica non la ricordo così corta negli ultimi anni. Serve equilibrio, non fare casino, restare lucidi. Altrimenti rischi di mandare all’aria tutto. Manzari è entrato molto bene, siamo contenti. Ha avuto un impatto positivo sulla gara, a differenza del Catanzaro, ci può dare delle carte importanti. Così come Oliveri, chi è entrato ha dato una marcia in più. Lui si candida sempre a giocare dal primo minuto. Falletti credo sarà assente 20 giorni.

Bisogna tenere sempre un ambiente unito e legato. Io sono sereno di poter fare il mio lavoro. Quando dico che dipende da dove parti, è perché questo fa la differenza. Abbiamo dovuto ricollocare il Bari, ripartite e ricostruire. Recuperiamo Favilli, è un’altra freccia oltre a Novakovich. Entrambi possono dare quell’alternanza al Lasagna di turno, che per caratteristiche in partite come quelle di Serie B con grandi transizioni ci può dare molto. Ci si poteva aspettare qualche gol in più, ma abbiamo assoluta fiducia in Lasagna».