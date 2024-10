Cittadella-Sampdoria, Sottil: «Gara non elevata dal punto di vista qualitativo»

AL termine della sfida tra Cittadella e Sampdoria, terminata 0-0 è intervenuto il tecnico dei blucerchiati Sottil per analizzare la gara:

«Campo ostico. La squadra ha fatto la partita che doveva fare e non è stata una gara elevata dal punto di vista qualitativo. Abbiamo però concesso poco. Il risultato è giusto per quello che ha detto il campo: i cambi hanno fatto conquistare alla squadra tanti metri in campo. Rigore? L’episodio sicuramente pesa: il direttore di gara ha valutato il tocco sul pallone, a me è sembrato di vedere altro.

Pedrola è entrato bene in campo: ha caratteristiche diverse rispetto ai suoi compagni ed è riuscito a dialogare con Tutino. Bereszynski? Sono stato costretto al cambio perché il nostro difensore ha accusato un colpo: ha giocato tante partite. Contiamo di recuperarlo per il Brescia, così come Kasami».