Pierpaolo Bisoli, allenatore del Südtirol, ha suonato la carica in vista del match che attende i suoi sull’ostico campo della Cremonese.

Südtirol.

Ecco le sue parole:

«La squadra si è allenata molto bene: ha ritrovato la giusta concentrazione. Abbiamo recuperato totalmente Rauti e parzialmente Casiraghi. Merkaj? Non sta ancora benissimo, quindi non sarà convocato. Lunetta? Anche lui è indisponibile, ha un problema alla caviglia. Cremonese? Sotto la guida di Stroppa hanno viaggiano spediti, loro sono una seria candidata per vincere il campionato. Troveremo un avversario difficile da affrontare ma vogliamo fare risultato. Casiraghi dal 1′? Nelle gambe ha soli 30′, ci darà una grossa mano a partita in corso. Difesa a 3? L’ho provata in amichevole la scorsa settimana, ma non credo che domani userò questo schema».