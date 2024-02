Sudtirol-Bari, Matino colpisce un raccattapalle al petto. Le scuse sui social: «Insultato perché napoletano»

Ha suscitato scalpore sui social il gesto del difensore del Bari Emmanuele Matino che nel corso dei minuti di recupero del match di Serie B con il Sudtirol ha rifilato una spinta a un raccattapalle.

Le immagini hanno subito fatto il giro del web. Lo stesso Matino, sui social ha porto le sue scuse spiegando anche la ragione del gesto.

Ecco le sue parole:

“Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare “violenza”, ma è stato solo dovuto alla fretta di cercare di recuperare la partita. Ma non è meno di grave augurare morte solo perché sono napoletano“, le parole del difensore del Bari, che potrebbe ora incorrere in qualche giornata di squalifica. Di seguito la storia pubblicata su Instagram: