Successo Spezia sulla Carrarese, D’Angelo: «Dobbiamo guardare la salvezza»

Al termine del match vinto per 4-2 dallo Spezia nei confronti della Carrarese, è intervenuto il tecnico D’Angelo per commentare il risultato ottenuto:

«Per i quattro gol sono felice, potevano essere di più. Sul primo loro è stato bravo Cerri, sul secondo siamo stati disattenti – si legge su Spezia1906.com -.La cosa più giusta da fare è guardare la salvezza, giochiamo al massimo la partita e poi si guardano risultati e classifica. Ora è inutile fare voli.

Sulla squadra? Siamo andati sotto e questo è un aspetto su cui migliorare, non ci sarà sempre la possibilità di segnare tanto. Si vedeva che la squadra l’avrebbe recuperata, abbiamo avuto tante palle gol sull’1-0 e anche sul pari, ma abbiamo giocato una splendida partita tenendo conto del contesto. C’era grande attesa per questa partita, in uno stadio fantastico, ma quando si va sotto c’è il rischio di snaturarsi. Abbiamo mantenuto le distanze e vinto meritatamente».