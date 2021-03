Joeren Hoogewerf, agente di Kevin Strootman, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro il Genoa in merito al passaggio del centrocampista olandese dal Marsiglia ai rossoblù nel corso dell’ultima sessione di calciomercato:

“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un’istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell’Agente Sportivo Joeren Hoogewerf contro il Genoa CFC S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., in virtù del contratto di mandato sottoscritto il 13 gennaio 2021, volto alla cura degli interessi ed all’assistenza della Società nella conclusione del trasferimento del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista Kevin Strootman dall’Olympique Marsiglia al Genoa”.