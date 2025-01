“Stiamo trattando con Lewis Hamilton”: alla Ferrari nessuno sapeva niente | TERREMOTO di inizio 2025

In casa Ferrari nessuno sapeva nulla, stanno trattando con Lewis Hamilton: nuovo terremoto nella Formula 1

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che la nuova stagione della Formula 1, ancor prima di iniziare, ha subito uno scossone non indifferente.

Protagonista la Ferrari ed il suo nuovo pilota che prenderà il posto di Carlos Sainz, vale a dire Lewis Hamilton. Il pilota britannico, dopo anni di avances e di trattative mai andate fino in fondo, realizza il suo sogno ed anche quello di milioni tifosi della “Rossa”.

Anche se prima del suo approdo spunta un “giallo” non indifferente. Anche perché, di questa trattativa che lo riguarda, tutti gli addetti ai lavori della Ferrari non ne sapevano assolutamente nulla.

Un nuovo progetto in arrivo per il nativo di Stevenage. In merito a quanto sta succedendo arriva anche la conferma da parte di colui che lo ha convinto a sposare questo nuovo e prestigioso incarico.

Trattativa con Hamilton, oramai non ci sono più dubbi: che beffa per la Ferrari

Prima di parlare della vicenda che vede come protagonista il classe ’85 bisogna tornare indietro e, di conseguenza, affrontare un altro argomento. Quello che riguarda la KTM, ovvero l’azienda austriaca che costruisce motocicli. Soprattutto le ultime notizie che riguardano Piet Beirer (attuale direttore degli sport motociclistici per la società) che risulta essere indagato dalle autorità del paese che vigliano sul mercato finanziario.

Resta incerta anche la continuità dell’impegno della scuderia per il nuovo anno. L’obiettivo di Beirer è quello di creare un business in modo tale da rendere la MotoGP indipendente dalle sorti del gruppo. Già, ma come fare in questo caso? Ed è per questo motivo che spicca il nome di Hamilton che, da sempre, ha mostrato un certo e concreto interesse nei confronti della MotoGP. Addirittura si parlava del britannico come futuro proprietario del team “Gresini”.

Hamilton, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: sorpresa in atto

Nel corso dell’ultimo Gran Premio, quello svoltosi in quel di Abu Dhabi, il 39enne aveva annunciato il suo impegno in moltissimi progetti pronti ad andare in porto. Già in passato ha investito nel football americano (come rivelato nel corso di una intervista) con i Denver Broncos, anche se il suo desiderio è sempre stato quello di entrare a far parte della grande famiglia della MotoGP.

Non solo: non ha mai negato un suo interesse nel contribuire nella crescita in questo sport. In merito a ciò è arrivata anche la conferma da parte dello stesso Beirer che ha affermato di aver avviato i primi contatti con il management di Hamilton. Ora non resta che attendere i colloqui definitivi e trovare, quanto prima, un accordo tra le due parti.