Stiamo lavorando per Fullkrug: trema tutto il campionato | Con lui si va in Europa

Niclas Füllkrug torna al centro delle discussioni di mercato. Il tedesco cambia maglia e trascina la squadra in Europa: tre tutto il campionato

Con due goal in cinque partite, anche piuttosto pesanti, Füllkrug è stato uno dei beniamini del pubblico agli ultimi Europei di calcio in Germania, con la maglia della nazionale tedesca.

Il giocatore sempre decisivo in patria, si è rimesso in mostra all’età di 31 anni grazie a una stagione molto importante che lo ha portato anche a raggiungere i traguardi altissimi – come la finale di Champions e la semifinale di Euro 2024 con la maglia del Borussia Dortmund e della nazionale.

Con 15 goal nelle 31 presenze messe a segno in campionato quest’anno più 3 reti in Champions League, il giocatore attirato su di sé gli occhi di tantissime pretendenti di grande blasone in giro per l’Europa. un 2024 da incorniciare per il classe 1993 che adesso potrebbe cambiare aria e trasferirsi all’estero, dicendo addio per sempre alla Bundesliga.

Füllkrug, la nuova destinazione

Accostato anche al Milan nel corso di tutta l’estate ancora prima che i rossoneri ufficializzassero di Morata, Füllkrug è un passo secondo quanto riportato da sky sport UK, da lasciare il Borussia Dortmund.

Il Milan non ha mai avuto la forza di affondare il colpo con un’offerta concreta di recente, anche se la valutazione del giocatore di 15 milioni non è sembrata proibitiva. Sul calciatore ci sarebbe dunque dopo l’interessamento dell’Atletico Madrid, un club della Premier League come raccontano i media inglesi. In queste ore ci sono già stati i primi contatti con il Dortmund e con gli agenti del giocatore.

Füllkrug in Premier League, primi contatti

Sky sport ha raccontato dunque dell’interessamento concreto da parte di un club di Premier League. Stiamo parlando del West Ham, che ha dimostrato già nelle scorse finestre di mercato di avere una forza economica molto importante.

Il club sarebbe disposto a mettere sul piatto le cifre chieste dal Borussia Dortmund, ossia circa una ventina di milioni di euro. Il Milan dall’altra parte non ha ancora mollato definitivamente la presa, ma in questa settimana è sembrato più interessato allo scambio Jović-Abraham che ad affondare il colpo per il forte centravanti tedesco. Qualora il West Ham dovesse alzare troppo l’offerta, sicuramente i rossoneri si tirerebbero fuori. L’operazione potrebbe decollare nelle prossime ore e il Dortmund ha già fatto sapere di essere disposto a farlo partire.