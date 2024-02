Stampa catanese: «Di Carmine è più forte di Brunori»

È sempre derby tra Palermo e Catania, anche sui social dove alcuni tifosi rosanero hanno condiviso la clip di una trasmissione locale a Catania dove due giornalisti etnei si soffermano sul campionato del Catania, mettendolo a paragone con quello svolto dal Palermo nell’anno della promozione in B.

Nel dettaglio, uno dei giornalisti si esprime su Di Carmine e Brunori dicendo:

«Brunori iniziò a segnare nella seconda parte della stagione e il Palermo andò in B. Noi speriamo possa accadere la stessa cosa a Di Carmine. Io non penso che Di Carmine sia più scarso di Brunori. Di Carmine in Serie A ci ha giocato, Brunori no».

Clicca qui per vedere il video