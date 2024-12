“SQUALIFICA A VITA PER L’USO DI SOSTANZE”: Jannik Sinner è completamente congelato | Sentenza catastrofica

Annuncio terribile per il ragazzo di San Candido, che è rimasto di stucco dopo aver appreso la notizia. Una vera e propria catastrofe.

Il meraviglioso 2024 di Jannik Sinner si avvia alla conclusione. Il giovane tennista italiano ha infatti vinto in questa stagione tutto ciò che poteva vincere, riuscendo così a confermare a gran voce il primo posto nel Ranking ATP, ma soprattutto a rientrare ormai sempre di più nell’olimpo del tennis mondiale.

A confermarlo sono arrivati gli ultimi due successi, quello alle ATP Finals di Torino, e quello in Coppa Davis con la nazionale italiana. Entrambe le competizioni infatti gli hanno consentito di abbattere diversi record, e di essere considerato ormai come uno dei migliori di sempre. Al netto di tutte queste grandi vittorie del classe 2001 altoatesino però c’è qualcosa che non gli fa dormire sonni tranquilli in vista del futuro.

Si tratta ovviamente della questione doping. Dopo il ricorso della Wada infatti Sinner è in attesa di conoscere la decisione del tribunale, che sancirà o meno la sua squalifica. Ed è proprio nelle scorse ore che sono arrivate delle novità clamorose, che hanno gelato il 23enne e tutti i suoi tifosi: per lui si prospetta una squalifica a vita per l’utilizzo di sostanze.

L’annuncio che ha lasciato tutti senza parole

Come è ormai abituato da diversi mesi, Sinner continua a ricevere dei pesanti attacchi relativi alla situazione riguardanti il doping da diversi personaggi di spicco del mondo del tennis. Uno dei principali è stato Nick Kyrgios, che ha lanciato diverse frecciatine nei suoi confronti sui social e durante alcune trasmissioni televisive.

Un altro grande nome che però nelle scorse ore non le ha di certo mandate a dire al tennista altoatesino è Yevgeny Kafelnikov. Ed è stato proprio il russo che nelle scorse ore ha attaccato per l’ennesima volta il numero 1 del Ranking ATP, chiedendo addirittura una sua squalifica a vita.

L’ennesimo duro attacco nei confronti di Sinner

Di recente, sul proprio account X, il russo ha pubblicato un post di attacco, l’ennesimo, nei confronti di Jannik Sinner, scrivendo le seguenti parole.

“Dovrebbe esserci una squalifica a vita per chiunque venga sorpreso a usare sostanze proibite! Nessuna scusa e tolleranza zero, non importa chi tu sia”