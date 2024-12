Prossima settimana non corri: ESCLUSO DAL GP DI ABU DHABI | Il contratto è stato strappato

Caos totale in Formula 1, con il pilota costretto a rimanere ai box la prossima settimana, non prendendo parte al Gp di Abu Dhabi.

Nella giornata di domenica si è disputato il penultimo Gran Premio della stagione, quello del Qatar. E’ stata una gara molto bella, che ha visto trionfare il fresco campione del mondo Max Verstappen, il quale ha chiuso davanti a Charles Leclerc e a Oscar Piastri, confermando ancora una volta di essere il più forte di tutti.

I risultati di questa gara però sono stati utili anche per far rimanere aperta la corsa al titolo Costruttori. Il secondo posto di Leclerc, unito al sesto di Sainz e alla debacle di Norris, arrivato decimo, permettono alla Ferrari di rimanere in corsa per il Mondiale. E il tutto dunque si deciderà settimana prossima ad Abu Dhabi. Tutti gli appassionati dunque si aspettano una sfida molto accesa, con la rossa che proverà in tutti i modi a scippare la leadership alla McLaren.

Ma è proprio in vista dell’ultimo GP di questa stagione che sono arrivate delle novità a dir poco clamorose. Un pilota infatti è stato totalmente escluso dalla gara in questione, e non correrà nel circuito di Yas Marina. Una notizia incredibile dunque, che ha lasciato senza parole tifosi e addetti ai lavori.

Ecco chi non corre ad Abu Dhabi

Quando manca ormai solo un GP alla fine della stagione, e con gran parte delle scuderie che non hanno più nulla da chiedere, si inizia a guardare al futuro, pensando già al prossimo anno.

Ed è proprio questo ciò che sta accadendo in casa Alpine, dove Esteban Ocon è ormai ad un passo dall’addio alla casa francese. Il suo contratto difficilmente verrà rinnovato, e in questi giorni arriverà la decisione ufficiale. E qualora questa venisse confermata, la sua assenza ad Abu Dhabi sarà certezza. Ma chi gareggerà al suo posto?

Ecco chi lo sostituirà

Qualora l’assenza di Ocon venisse confermata, al suo posto sulla monoposto dell’Alpine ci sarà il giovane Jack Doohan, all’esordio in Formula 1.

Sarà proprio lui infatti a sostituire il pilota transalpino il prossimo anno, e per questo la scuderia ha deciso di iniziare a fargli assaggiare l’atmosfera della classe regina per non farlo arrivare impreparato.