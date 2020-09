Secondo quanto riporta “Sportmediaset.it”, il Real Madrid piomba su Lautaro Martinez dell’Inter. I Blancos avrebbe raggiunto un principio d’accordo col ‘Toro’ sulla base di 8 milioni di euro netti a stagione.

Si tratta – si legge – di un’operazione che l’Inter ha cercato di tenere top secret fino all’ultimo, per evitare che una fuga di notizie potesse far esplodere il Barcellona e di conseguenza far saltare l’affare Vidal.