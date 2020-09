Secondo quanto riporta l’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport”, il ds della Lazio Igli Tare per la difesa ha individuato in Kim Min Jae il rinforzo ideale da regalare a Simone Inzaghi.

Il classe 1997 è della Corea del Sud (di cui è anche nazionale, già 30 presenze), ma gioca al Beijing Guoan dal gennaio 2019.

Portarlo in biancoceleste potrebbe non avere un costo indifferente: si parla di un’operazione da 15 milioni di euro, cifre importanti per un giocatore che non ha mai giocato in Europa, ma soltanto in Corea del Sud col Jeonbuk Motors e poi in Cina.