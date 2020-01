Soddisfazioni in casa San Tommaso dopo lo storico pareggio rimediato con il Palermo. Infatti, Sportitalia ha inserito il capitano Fabio Alleruzzo nella Top 11 di tutti i nove gironi di Serie D ed il tecnico Stefano Liquidato è stato designato come allenatore di giornata e prescelto, sempre da Sportitalia, come il migliore allenatore tra i nove gironi. Infine, il San Tommaso Calcio, è stato indicato tra le migliori 5 squadre dell’ultimo turno di Serie D, tra tutti i nove gironi, grazie allo storico pareggio ottenuto contro il Palermo. Ecco qui di seguito il post della società.