Nelle ultime ore l’Asd Corigliano Calabro ha comunicato d’aver affidato a Benedetto Mangiapane la guida tecnica della prima squadra. La società ha ringraziato il tecnico uscente Fabio De Sanzo per il lavoro svolto in questi mesi augurargli i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. La società dà quindi il benvenuto al nuovo tecnico, di seguito la nota del club.