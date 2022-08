Come si legge sul profilo Twitter di Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, proseguono i contatti tra Palermo e Ascoli per Saric.

Ecco il tweet:

“Palermo sempre valida la proposta da 1.6M con quadriennale per Saric. L’Ascoli preferirebbe non venderlo a una concorrente in serie B ma i dialoghi procedono”.