Corini verso Bari-Palermo: «Metteremo in campo le nostre idee con coraggio»

Il Palermo scenderà in campo venerdì 19 agosto al San Nicola contro il Bari per la seconda giornata del campionato di Serie B. In vista della prima trasferta del nuovo campionato, Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita ma anche per sottolineare i progressi dei suoi ragazzi, con un occhio sempre al mercato.







TRASFERTA CONTRO IL BARI – «Giocheremo contro il Bari che è arrivato primo nel nostro girone l’anno scorso, dominando. Ha fatto un’ottima partita a Parma nella prima giornata di campionato, è una squadra in salute e sappiamo le difficoltà che andremo ad affrontare. Una squadra propositiva e di qualità ma noi metteremo in campo le nostre idee».

MERCATO – «L’idea mia e della società è quella di alzare il livello della rosa con 5-6 acquisti. Appena saranno ufficializzati ne parleremo, in questo momento è inutile parlarne ma è giusto concentrarsi sulla partita che ci aspetta. Sicuramente la volontà è di avere due giocatori per ruolo».

DAMIANI – «Ha fatto una grandissima partita contro il Perugia, mi è piaciuta la qualità che ha messo in campo e anche il suo approccio difensivo. L’intenzione è di giocare con un centrocampo a tre ma al momento abbiamo solo due centrocampisti e quindi dobbiamo alzare il livello».

LUPERINI – «Non è ancora ufficiale quindi ci prendiamo un minimo di cautela. Luperini è stato un grande protagonista della promozione e un’intuizione di mister Baldini. Il discorso globale non mi va di affrontarlo ed è giusto che vada a giocarsi la propria carriera in un’altra società. Ho grande stima per lui anche se ci ho lavorato poco ma gli augurerò il meglio per il futuro».

ATTACCO – «Abbiamo tanti attaccanti, ci sarà tempo per capire se avremo la possibilità di lavorare per creare nuove soluzioni».

NUOVI ACQUISTI – «Non credo partiranno con noi per Bari, i tempi sono corti. A mala pena forse riusciranno a fare un allenamento».

CONFERMA DEL MODULO – «Abbiamo un’idea di base ma il calcio è dinamico quindi si cercano sempre nuove soluzioni. Col Perugia abbiamo avuto un controllo della partita importante, lavoriamo sulla riconquista immediata per andare a fare gol e l’impostazione dal basso con Pigliacelli può essere una soluzione per aprirci il campo».

PRECEDENTI COL BARI – «Abbiamo valutato e analizzato l’ultima per prendere qualche spunto visto che è la più recente del Palermo contro il Bari».

INDISPONIBILI – «Gli indisponibili saranno Sala, Devetak e Accardi. Al posto di Sala potrebbe giocare Crivello che è qui da tanti anni e lo conoscete bene, altrimenti un piede destro con le stesse attitudini, oppure una scelta più conservativa ma mi lascio il tempo di valutare ancora qualche ora».

CORAGGIO – «Contro il Perugia mi è piaciuto il coraggio dei ragazzi, la voglia di mettere in pratica quello che avevamo provato in allenamento e questo è sempre un ottimo segnale per un allenatore».

ELIA – «Lo considero un giocatore importante che ha già, in questi anni, dimostrato il suo valore. Ha fatto campionati di B e di C, anche l’anno scorso col Benevento si è ritagliato un ruolo importante. Vogliamo renderlo un giocatore completo sia nel finalizzare che nel servire assist. Copre tanto campo e ha grandi margini di crescita e può diventare ancora più efficace sia nella rifinitura che nel gol».

VALENTE – «Può giocare su entrambe le fasce, iniziare da una parte e finire dall’altra perché è un giocatore abile e dii gamba, molto interessante».

FLORIANO – «Ho deciso di utilizzarlo da sotto-punta alle spalle di Brunori perché ha grande qualità, sa leggere molto bene gli spazi e ci ha reso la manovra molto qualitativa».