Secondo quanto raccolto da Sportitalia, il Frosinone continua la sua caccia ad una pedina che possa rinforzare la mediana del club.

In particolare il Frosinone ha messo gli occhi già da tempo su Darboe di proprietà della Roma. E’ in corso una trattativa con la Roma per il giovane centrocampista, quest’anno in prestito alla Sampdoria. La dirigenza ciociara ha individuato in Darboe il profilo giusto per sostituire Marco Brescianini, in uscita.