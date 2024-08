Sampdoria scatenata in queste ore di calciomercato. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i blucerchiati stanno per chiudere sia per Davide Veroli sia per Nikola Sekulov. Il primo, reduce dall’ottima esperienza in prestito con la maglia del Catanzaro, arriverà dal Cagliari, mentre il secondo, accostato fortemente anche al Palermo, arriverà dalla Juventus. Nelle prossime ore sono attesi gli annunci ufficiali.

