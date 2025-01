Sportitalia: “Carrarese, due club di Serie A sulle tracce di Zanon”

Simone Zanon è uno dei protagonisti di un sorprendente girone di andata della Carrarese. Il giocatore classe 2001 avrebbe infatti attirato diverse attenzioni anche in Serie A: secondo quanto raccolto dal giornalista Gianluigi Longari su Sportitalia, la Fiorentina e il Lecce avrebbero messo gli occhi sul talento dei toscani, molto apprezzato per la sua capacità di giocare sia da esterno di destra di centrocampo che da terzino. Al momento non ci sono trattative intavolate tra le parti ma Zanon potrebbe presto compiere un importante salto di qualità.

