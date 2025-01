Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati insistono per Palumbo

La Sampdoria vuole riportare a Genova un suo ex giocatore che, dopo diversi anni di latitanza in Serie BKT, potrebbe tornare utile a Semplici per salvare la squadra, e non poco. Si tratta di Antonio Palumbo, giocatore ritenuto incedibile dal Modena e che ha anche segnato nel match di ieri.

I blucerchiati sono alla ricerca di una nuova mezzala e stanno insistendo con i gialloblù per trovare l’intesa. Stando alle parole de “La Repubblica” di Genova ad essere decisivo in questa trattativa sarà la volontà del giocatore e del suo entourage che potrebbero convincere gli emiliani a lasciar partire il loro giocatore più importante.