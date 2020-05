Ecco qui di seguito le dichiarazioni del Presidente del Livorno Aldo Spinelli rilasciate a “Tuttosport”: «Vendo il Livorno e darò l’addio al calcio. A Genova mi fanno questa domanda un giorno sì e l’altro anche. E la mia risposta è sempre la stessa: no e poi no. Io al Genoa ho già dato e poi mi scoppierebbe la guerra in famiglia. Quell’esperienza ormai fa parte dei miei più cari ricordi ma adesso è giusto che a guidare questo club siano altri. Io sono un semplice tifoso». Alla presidenza Spinelli sono legati il quarto posto nel 1990-91 e l’anno successivo la partecipazione alla Coppa Uefa, in cui il Grifone raggiunse la semifinale.