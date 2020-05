Come riportato da “Iltelegrafolivorno” il Comune di Isola D’Elba è intenzionato a gestire in prima persona le spiagge libere presenti sul territorio attrezzandole con ombrelloni e sdraio da mettere a disposizione gratuitamente di turisti e residenti, come avviene già da qualche anno per la spiaggetta della Rossa. “Abbiamo pensato di auto rilasciarci le concessioni per i tratti di spiaggia libera a Barbarossa, Reale, Terranera ed alla Pianotta – dice il sindaco Maurizio Papi – per organizzarle secondo quelli che saranno i dettami governativi per quanto riguarda le distanze interpersonali. Questo ci permetterà innanzitutto di offrire un’accoglienza particolare che, vista la gratuità, credo sarà gradita da tutti e soprattutto ci permetterà di ottemperare al meglio alle norme di sicurezza”.