Spezia, Soleri: «Sono molto felice, mi hanno accolto tutti alla grande. Questo è un gruppo sano»

Autore dell’unica rete contro l’Armina Bielefeld nell’amichevole – terminata 1-1 – andata in scena ieri nel ritiro di Santa Cristina, l’attaccante dello Spezia Edoardo Soleri, appena arrivato dal Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club rilasciando le seguenti parole:

«Le sensazioni sono positive. La partita è servita a mettere minuti nelle gambe alla squadra e a permetterci di conoscerci meglio. Il risultato nelle amichevoli conta poco, conta conoscerci e cercare di capire i meccanismi e cosa chiede il mister, per prepararci al meglio ad inizio campionato. Sono molto felice e sono stato accolto alla grande da tutti quanti, mi trovo molto bene. Questo è un gruppo sano, giovane, spero che giorno dopo giorno mi troverò sempre meglio. – prosegue ancora l’attaccante – Ogni giorno va meglio. Siamo arrivati a Santa Cristina per prepararci al meglio, in un ritiro in cui ci hanno messo tutto a disposizione. Cerchiamo di lavorare per farci trovare pronti per la prima partita. Con Di Serio stiamo imparando a conoscerci, mentre con Verde ci conosciamo un po’ meglio visto che abbiamo fatto insieme il settore giovanile alla Roma»