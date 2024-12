Spezia, Salvatore Esposito: «Sconfitta a Palermo? Era impensabile non perdere mai»

Ai microfoni de “La Nazione“, il centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, ha rilasciato una lunga intervista nella quale si è anche soffermato sulla sconfitta di domenica contro il Palermo:

«È impossibile non perdere mai in Serie B. Il nostro obiettivo resta quello della salvezza, una volta che l’avremo conseguita ragioneremo di partita in partita. Dobbiamo portare avanti questo clima di coesione. Ciò ci deve fare capire che la Serie B è difficile, è un attimo passare dagli altari alle polveri. Contro il Cittadella metteremo in campo grinta e forza per riscattare la sconfitta di Palermo. A La Spezia mi sono sempre trovato bene, anche nei momenti difficili quando la gente mi criticava. Ora con la città c’è un rapporto splendido, è bellissimo camminare in centro e fermarsi con le persone. Sarò sempre riconoscente a Spezia: qui ho giocato in Serie A e ho segnato il mio primo gol in massima serie. Confesso che mi piacerebbe restare qui a lungo perché si sta veramente bene. Obiettivi? Una volta raggiunta la salvezza penseremo a cosa possiamo ottenere».