Cremonese, Antov: «Corini aveva le sue idee sul mio ruolo. Ci abbiamo provato ma non è andata bene»

Il difensore della Cremonese, Valentin Antov, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club grigiorosso:

«Siamo molto contenti delle ultime due partite, abbiamo vinto e trovato serenità senza subire gol. Adesso pensiamo alla prossima partita per continuare così, abbiamo consapevolezza e qualità e mi auguro che si possa fare sempre meglio. In Serie B non ci sono partite facili, tutte le squadre sono in grado di metterti in difficoltà. Noi dobbiamo pensare soprattutto al nostro modo di giocare e continuare sulla strada intrapresa già lo scorso anno: palleggiare ed essere padroni del campo, come dice il mister. Sono le altre che devono preoccuparsi di capire quali contromisure adottare contro di noi. Come ho vissuto il passaggio da centrale a terzino durante la gestione Corini? Il mister aveva la sua idea, voleva provarmi come terzino bloccato rispetto a quello del lato opposto. Io sono un calciatore pronto ad assecondare sempre le richieste del mister: ci abbiamo provato in allenamento e non è andata bene all’inizio, ma con il tempo sarebbe potuta diventare una soluzione».