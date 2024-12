Pagliuca presenta Juve Stabia-Sudtirol: «Tutte le gare sono difficilissime. Siamo vicini a Bove»

L’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sudtirol, valevole per la sedicesima giornata di Serie B. Di seguito le sue parole riportate sul sito ufficiale del club:

«La squadra, lo staff e la società ci tiene a sottolineare la propria vicinanza ad Edoardo Bove. Mi scuso con i tifosi per non averli ringraziati dopo Cittadella, ero deluso dalla prestazione, il loro sostegno é fondamentale per noi e domani chiedo a tutti di spingerci in una gara importantissima. Dobbiamo essere bravi a pensare di partita in partita, a Cittadella abbiamo fatto la peggior prestazione da quando alleno la Juve Stabia, l’unica cosa positiva è stato il risultato. Noi siamo nati per giocare a calcio, dobbiamo avere il piacere di giocare perché è il nostro punto di forza. Per domani abbiamo alcuni giocatori non al meglio, Maistro e Mosti non ci saranno, ma siamo comunque in tanti e io scelgo gli 11 in base a ciò che vedo durante la settimana. Tutte le partite sono difficilissime, dobbiamo avere grande attenzione, la nostra squadra deve dimostrare cosa ha dentro, giocare con tenacia e determinazione».