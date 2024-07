Spezia, Macia: «Serve salto di qualità. Soleri al posto di Moro, Aurelio darà concorrenza»

Il Direttore Tecnico aquilotto Eduardo Macia, è intervenuto per fare il punto sul mercato del club in occasione della conferenza di presentazione dei due ex rosanero Aurelio e Soleri.

«Portieri? Risolveremo la questione nel giro di poche ore, tra oggi e domani chiuderemo per due portieri. Mancano dei piccoli dettagli tra le società. Ritorno di Pio? Ha voluto fortemente tornare con noi, la firma potrebbe arrivare già oggi. L’Inter ed il calciatore ci hanno dato la loro parole. L’Inter, inoltre, è soddisfatta per il lavoro svolto con il ragazzo, poi la volontà del calciatore ha fatto la differenza. Pio è cresciuto, non rivedremo il ragazzino della scorsa stagione. Innesti? La nostra priorità è quella di guardare al mercato italiano. Per quanto riguarda i portieri non abbiamo guardato ad un primo e ad un secondo, vogliamo due portieri competitivi. Volevamo due portieri sul solito piano. Livello della rosa? Dobbiamo ancora fare qualcosa, ma la squadra è praticamente fatta. La base c’era, ora serve il salto di qualità e l’ho spiegato a mister D’Angelo al momento del suo rinnovo. Partiremo all’incirca con la squadra che è riuscita a battere il Venezia. In più avremo Soleri al posto di Moro, Aurelio che darà concorrenza, ed i giovani Di Giorgio, Giorgeschi e Benvenuto che per noi sono molto importanti. La nostra forza è il gruppo e da questo dobbiamo trovare la nostra forza».