Tante sirene per Vincenzo Italiano, il cui futuro è ancora un rebus.

Tra i nomi che la società ligure vorrebbe presto sondare, secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, c’è Francesco Modesto: l’allenatore della Pro Vercelli, che ha una lunga serie di richieste anche in Serie B, sta affrontando proprio in questi giorni i play-off di C coi piemontesi.