Passi in avanti per la cordata capeggiata da Daniele Genna, e nella quale potrebbe esserci anche Pietro Pizzarotti, interessata all’acquisto delle quote del Dattilo per trasferire poi il titolo sportivo a Trapani riconsegnando, in questo modo, una squadra di calcio alla città capoluogo.

Secondo quanto riporta “Trapnigranata.it”, la trattativa sta andando avanti, anche perché sono tantissimi gli aspetti da affrontare. Il tutto, però, mentre sull’altro fronte il Comune è impegnato nella valutazione dell’unica proposta presentata per l’assegnazione del titolo sportivo.