Spezia, Elia: «Giocare contro il Palermo sarà molto particolare»

Ai microfoni di “Radio Sportiva“, l’esterno dello Spezia, Salvatore Elia, ha rilasciato una lunga intervista, soffermandosi sul campionato di Serie B e spendendo anche parole al miele per il Palermo, una delle sue ex squadre in carriera:

«Sappiamo che la B è molto lunga e complicata, siamo solo all’inizio. Rispetto all’anno scorso siamo partiti molto più forte, ma vogliamo rimanere con i piedi per terra e ribadiamo che il nostro obiettivo è sempre la salvezza. Una volta raggiunta, poi, vedremo che cosa riusciremo a fare: nessuno vuole accontentarsi. Abbiamo l’obiettivo di blindare la categoria e poi vedremo dove siamo e cosa possiamo fare. Sappiamo di poter dare sempre di più. Noi guardiamo soltanto a noi stessi. Anche l’anno scorso guardavamo le altre e facevamo errori, ci siamo detti da subito di pensare solo a noi: poi si vedrà come vanno le altre. Sfida da ex contro il Palermo? Per me sarà molto particolare. Non vedo l’ora, sono le partite più belle quelle in cui si ritrovano le ex squadre. Sono partite che si cerca di preparare nello stesso modo, ma alla fine non ci si riesce mai».